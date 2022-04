Vytáhl sekeru, pak pistoli a střílel, popisují cestující z newyorského metra

„Přestupoval jsem na 59. ulici na linku N, byl to první vagón. Sedl jsem si a ten chlap byl hned vedle mě. Všechno, co jsem viděl bylo, že vytáhl černou dýmovnici, otevřel ji a pak už všichni jen utíkali dozadu,“ vypověděl Benkada pro CNN.

Střelba v metru v New Yorku: Policie zatkla podezřelého

"Podíval jsem se na něj a vypadalo to, že mluví sám se sebou. Řekl jsem si, že ten chlap musí být na drogách. Když se vlak blížil do stanice 36th Street, zastavil v tunelu, muž vytáhl plynovou masku. Otevřel jednu z dýmovnic a řekl: 'Jejda, moje chyba'. Pak vytáhl sekeru, upustil ji, pak vytáhl pistoli a začal střílet,“ řekl Gjeloshi pro New York Post.