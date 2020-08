Vyšetřovatelé v autě postřeleného černocha našli nůž

Blakeův právník ale uvedl, že jeho klient nepředstavoval žádné nebezpečí, policii neprovokoval a snažil se v nastalé situaci ochránit své děti. Ve voze seděli tři jeho synové ve věku od tří do osmi let. "Svědci potvrdili, že u sebe nůž neměl a nijak policii neohrožoval," dodal právník Ben Crump.

Strážci zákona zasahovali u domácí hádky, podle agentury Reuters je nejspíš zavolala Blakeova přítelkyně. Jeden z policistů, Rusten Shesky, Blakeovi sedmkrát střelil do zad poté, co se ho s kolegy neúspěšně snažil zatknout a zpacifikovat paralyzérem. Mladému muži způsobil zranění, kvůli kterému je podle svých blízkých od pasu dolů ochrnutý a možná už nikdy nebude chodit. Podle Kaula ze zbraně střílel jediný policista.

Podle deníku The New York Times jej později z místa vykázala policie a několik minut nato jej začala pronásledovat skupina neznámých lidí. Rittenhouse údajně začal střílet poté, co poblíž něj vystřelil někdo jiný, přičemž zřejmě zasáhl jednoho člověka do hlavy. Znovu začal střílet o chvíli později, když jej opět pronásledovalo několik osob, z nichž jedna měla pistoli.