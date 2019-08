Vyšetřovatelé po Epsteinovi cílí na jeho naháněčku

Ta před čtyřmi lety Maxwellovou žalovala za to, že obstarává nezletilé dívky k sexuálním hrátkám Epsteinovi a jeho vlivným přátelům.

Ji osobně v roce 1999, kdy jí bylo 15, měla Maxwellová nalákat k Epsteinovi, aby mu poskytla masáž. Byla to však jen záminka k sexu, a tři roky ji pak měli nutit, aby vyhověla jejich známým.

Jeffrey Epstein je vyšetřován ze zneužívání desítek nezletilých dívek v New Yorku a na Floridě

Po krátkém románku s Epsteinem na počátku 90. let, kdy po otcově smrti přesídlila z Londýna do New Yorku, zůstala jeho blízkou spolupracovnicí.