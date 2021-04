Vyšetřovatelé havárie Kellnerova vrtulníku řeší, proč byl pouze pilot mimo kabinu

„Nebudeme a nemůžeme spekulovat o tom, zda kromě Horvátha mohl přežít havárii i někdo další,“ řekl Clint Johnson, šéf aljašského Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. „Je to součást vyšetřování, ale dokud si nepromluvíme s přeživším a nebudeme mít k dispozici odborné posudky lékařů, nejsme schopni nic říct,“ dodal.

Předběžné informace naznačují, že si provozovatelé heliskiingu zpočátku neuvědomili, že nastal problém. Pátrání po vrtulníku a jeho posádce začalo až poté, co si firma uvědomila, že s vrtulníkem už delší dobu nemá spojení, uvedly úřady.

Záchranáři transportovali těla obětí nehody až během neděle. Jejich velitel Jim Mullin popsal, že museli pracovat velmi rychle vzhledem k zhoršujícímu se počasí. Do akce byly nasazeny dva vrtulníky aljašské národní gardy. Záchranáři vrak nejprve zdokumentovali z výšky, když nad místem tragédie přelétali.

Tým strávil na místě asi 90 minut opatrným přesunem obětí havárie do jednoho z vrtulníků, řekl. Poté nasedli do druhého vrtulníku na cestu zpět z hor. Ostatky byly převezeny do tamějšího státního lékařského ústavu.