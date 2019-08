Vypalování lesů v Amazonii je výnosný ilegální obchod

„Máme podezření na organizované akce,“ uvedla brazilská generální prokurátorka Raquel Dodgeová začátkem týdne po schůzce s prokurátory států brazilské federace, na jejich území leží amazonský deštný prales. Cílem vyšetřování je zjistit, jaké organizované skupiny stojí za částí požárů v Amazonii. Ty jsou co do počtu nejhorší za posledních pět let.