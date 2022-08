Voliči v Kansasu odmítli zákaz práva na potrat

Americký prezident Joe Biden řekl, že „vítězství zastánců lidských práv v takto konzervativním státě prokazuje, že většina Američanů souhlasí, že by ženy měly mít přístup k potratům“. „Kongres by měl naslouchat vůli amerických občanů a obnovit ochranu precedentu ‚Roeová versus Wade‘ federálním zákonem,“ uvedl Biden.

Referendum v Kansasu proběhlo paralelně se stranickými primárkami, v nichž podporovatelé Demokratické a Republikánské strany vybírají své kandidáty do listopadových kongresových voleb.

Navrhovaný dodatek by specifikoval, že ústava právo na potrat negarantuje, a tím by podle zastánců umožnil nové omezení procedur nebo jejich úplný zákaz. Odpůrci dodatku se obávají, že Kansas by v případě jeho schválení mohl následovat sousední státy Missouri a Oklahoma, kde republikánští zákonodárci po rozhodnutí nejvyššího soudu potraty zakázali, v případě Missouri bez výjimky pro oběti znásilnění.