Víme, kdo je vrah Zodiac, tvrdí skupina vyšetřovatelů

Kdo je skutečně Zodiac Killer je ale i nadále záhadou. Ve středu přišel neoficiální tým soukromých vyšetřovatelů, kteří si říkají The Case Breakers (Řešitelé případů) s prohlášením, že se jim podařilo odhalit vrahovu identitu. Měl jim být jistý Gary Francis Poste, který zemřel v roce 2018. Tým se odvolává na sérii nových forenzních důkazů, které prý všechny ukazují na to, že je právě on Zodiac Killerem.