Ve 112 letech zemřel nejstarší americký veterán druhé světové války

Brooks se narodil v americkém státě Louisiana do černošské rodiny jako jedno z 15 dětí. Škola byla příliš daleko, a tak ho učili jeho rodiče. Brooks pracoval na pile, když byl v roce 1940 odveden do americké armády. Po japonském útoku na Pearl Harbor byl přidělen k převážně černošskému 91. ženijnímu pluku v Austrálii. Aniž by se kdy přímo zúčastnil bojů, byl z armády propuštěn v srpnu 1945 s hodností svobodníka.