V USA zpřísnili udělování titulu astronaut, Bezos a Branson jej zatím nemají

Podmínky pro označení komerčních astronautů FAA zpřísnil v úterý 20. července, tedy v den letu Bezosovy lodě New Shepard, na jejíž palubě sám byl. Je to první změna v podmínkách od roku 2004, kdy byly stanoveny podmínky pro přidělení křidélek komerčním astronautům.

Ti musejí překonat hranici 80 km nad mořem, ale navíc musejí nově „ukázat během letu aktivity, které jsou zásadní pro bezpečí veřejnosti, nebo přispět bezpečnosti lidských letů do vesmíru“.

Podle FAA je cílem dostat program do souladu s rolí úřadu chránit bezpečnost při ochraně při letech do vesmíru.

Hranici 80 km překonaly jak Bezosův New Shepard, tak Bransonova VSS Unity, i když ta nepřekonala mezinárodně uznávanou Kármánovu hranici 100 km, která se mimo USA považuje za výšku, za kterou začíná vesmír.

Protože Branson letěl ještě před zpřísněním podmínek, je možné, že titul získá. U posádky Bezosovy lodě je to ještě složitější, protože její let je plně automatizovaný a posádka do něj nemůže nijak zasahovat.