V USA se přiznal první člověk k napadení policisty při nepokojích v Kongresu

Čtyřiačtyřicetiletý Fairlamb, který je bývalým bojovníkem v disciplíně smíšených bojových umění (MMA), byl jedním z prvních výtržníků, kteří se dostali do Kapitolu, když útočníci rozbili okna budovy a prolomili jedny z dveří. Když z budovy odešel, podle prokuratury obtěžoval nastoupené policisty, řval jim do obličeje a snažil se jim zabránit v průchodu davem.

Fairlamb je od 22. ledna ve vazbě a rozsudek si vyslechne 27. září. Jeho obhájce Harley Breite prohlásil, že bude žádat soud o vyměření nižšího trestu, než úřady v podobných případech soudům doporučují. Tvrdil přitom, že Fairlamb kvůli účasti na nepokojích už tak ztratil ve svém životě mnoho. „Přišel o podnikání. Hypotéka na dům, kde bydlí se svou ženou, je v ohrožení. A upadl ve veřejnou nemilost," řekl a dodal, že jeho klient chce „zaplatit cenu za to, co udělal a jít ve svém životě dál". Maximální sazba, kterou by mohl dostat, je 20 let vězení.