V USA provedli spornou federální popravu

Je to poprvé za posledních 130 let, co byla federální poprava vykonána v období, kdy se střídají u moci dvě odlišné administrativy. V předchozích případech končící vláda nechala vždy popravu odložit. Dosluhující prezident Donald Trump však má v plánu nechat vykonat další čtyři tresty smrti - jeden v prosinci a další tři v lednu.