V USA obvinili dva muže z 18 let staré vraždy člena legendární kapely Run-DMC

Run-DMC bylo jedním z nejúspěšnějších rapových uskupení 80. let minulého století. Spolu s Mizellem skupinu založili v New Yorku v roce 1981 Joseph „Run” Simmons a Darryl „DMC” McDaniel. Mezi jejich nejznámější skladby patří písně It's Tricky, Christmas in Hollis, či předělávka písně Walk This Way od rockové formace Aerosmith.