V Jižní Dakotě popravili vězně, po hodinách čekání

Žádost citovala jednoho z porotců, který hlasoval pro trest smrti namísto doživotí, a později připustil, že „věděli jsme, že je to homosexuál, a mysleli jsme si, že by neměl strávit zbytek života s jinými muži ve vězení”. Jiný porotce tvrdil, že kdyby Rhinese odsoudili na doživotí, vlastně by mu splnili jeho přání, protože by ho poslali tam, kam se touží dostat. Třetí porotce tvrdil, že v porotě se hodně debatovalo o homosexualitě, a to s velikým znechucením.