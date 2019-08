V době Epsteinovy sebevraždy pracovali dozorci přesčas a vynechávali kontroly

Epstein byl ve vazbě od 6. července, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do Spojených států z Francie. Čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal.