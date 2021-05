V Chile se změní ústava z dob Pinocheta

„Pro Araukánce i další domorodé národy je to ´historická conquista´. Je důležité dostat do nové ústavy mezikulturní element, protože tento stát několik století nepřiznával oficiálně svůj multinárodní charakter,” řekla agentuře AFP historička Cristina Moyanová z univerzity v Santiagu. Nová ústava by měla explicitně zmínit, že v zemi žijí i domorodé národy. To by mohlo zmírnit protesty Araukánců (též nazýváni Mapučové), kteří na jihu země často demonstrují za navrácení půdy po svých dávných předcích.