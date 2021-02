USA zastaví stahování svých vojáků z Německa

Bývalý ministr obrany Mark Esper v červenci řekl, že by z 35 000 Američanů sloužících v Německu mělo být do USA převeleno 6500 a dalších 5400 pak do jiných evropských zemí. Počítalo se i s přesunem velitelství ze Stuttgartu do Belgie. Důvodem byl Trumpův názor, že Německo neinvestuje dostatečně do své armády a neplní povinnost dávat na armádu aspoň dvě procenta HDP. Trump hovořil o tom, že Německo alianci dluží miliardy dolarů.