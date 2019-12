USA vyzkoušely balistickou střelu. Dohoda o likvidaci raket by její test neumožnila

Pentagon oznámil, že raketa byla odpálena v 8:30 místního času z letecké základny Vandenberg v Kalifornii. Uletěla něco přes pět set kilometrů a dopadla do Tichého oceánu, uvedl mluvčí Pentagonu Robert Carver. Podle něj šlo o „prototyp konvenční balistické rakety odpalované ze země.” Podle něj data z testu umožní vývoj dalších balistických raket středního doletu.

Šlo o druhý test zbraně, jež by dohoda INF neumožnila. Zakazovala výrobu, zkoušky a rozmisťování raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Poprvé Američané raketu, kterou INF zakazovala, vyzkoušeli v srpnu. Tehdy odpálili střelou s plochou dráhou letu tomahawk upravenou pro vypouštění z pozemního odpalovacího zařízení a ne z lodě. Pozemní verze tomahawku existovaly už na konci osmdesátých let, ale na základě smlouvy INF byly zničeny.