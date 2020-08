Uprchlého vězně po 46 letech vypátral policista, kterého postřelil

Archuleta střelil v roce 1971 v Denveru do břicha policistu Darila Cinquantu. Za to byl v roce 1973 poslán do vězení. Z něho ale utekl a nepodařilo se ho dopadnout. FBI ho proto zařadila v roce 1977 na seznam hledaných osob. Ani federálním agentům se ho však nepovedlo vypátrat.