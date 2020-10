UPRAVIT: Pentagon by chtěl do roku 2045 kolem 500 lodí

Na nové podobě amerického námořnictva pracovávají dvě skupiny zřízené ministrem obrany Markem Esperem. Podle zjištění Defence News by mělo mít námořnictvo za třicet let mezi 480 až 534 loďmi, a to jak s posádkou, tak bez posádky. To představuje nárůst o třetinu oproti plánům na rok 2030.

Počty plavidel vyplynuly z dubnového zadání studie o budoucí podobě námořnictva, pro které připravily podklady expertní skupiny CAPE a Hudson.

Čísla se ještě mají měnit, ale zdá se že plán na větší a početnější námořnictvo zůstane zachován. Esper sám už na setkání pořádané nezávislou analytickou skupinou RAND Corporation mluvil o námořnictvu, které bude mít přes 350 plavidel: „V krátkosti - bude to vyvážená síla více než 350 lodí, jak s lidskou posádkou, tak bez ní a bude vybudována v adekvátním časovém rámci.“ Dodal, že rozpočet bude daný.

Flotila sice bude početnější, ale bude v ní více menších lodí s menším výtlakem, a přibude počet lodí bez posádky. Když mluvil Esper v únoru o větší flotile, aniž by zmiňoval počty, uvedl: „Jednou z cest, jak toho dosáhnout rychle, je posunout se k lehčím lodím s posádkou, které budou moci za čas sloužit i bez posádky.“ K tomu by došlo, až to umožní technologie.

Obě skupiny už v předběžných studiích navrhovaly snížení počtu letadlových lodí ze stávajících jedenácti na devět, kdy by jich bylo v aktivní službě vždy osm. Skupina Hudson navrhovala, aby je doplnily čtyři lehké letadlové lodě. Letadlové lodě jsou ohrožovány nejvíce čínskými protilodními střelami s plochou dráhou letu. Už v roce 2011 varoval tehdejší ministr obrany Robert Gates, že kvůli nim nebudou moci operovat u čínského pobřeží.

Skupina CAPE doporučila, aby mělo námořnictvo 80 až 90 větších hladinových lodí, což odpovídá stávajícímu potu 89 křižníků a torpédoborců. Hudson navrhla nižší počet s tím, že by bylo více menších korvet a zvýšila se tak palebná síla. Obě skupiny se vyslovily pro stavbu 65 až 87 velkých bezposádkových lodí a korvet . Námořnictvo by podle obou studí mělo mít více ještě menších hladinových lodí, CAPE navrhlo 70, Hudson 56. Snížit by se naopak měl počet výsadkových plavidel.