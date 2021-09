Trumpa sváděla Putinova nastrčená tlumočnice, tvrdí bývalá mluvčí Bílého domu

Když jednání začalo, nahnula se ke mně (Trumpova poradkyně pro Rusko – pozn. red.) Fiona Hillová s tím, jestli jsem si všimla Putinovy tlumočnice. Byla to velmi atraktivní bruneta s dlouhými vlasy, půvabným obličejem a nádhernou postavou,“ cituje list Times z právě vydávané knihy bývalé mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamové.

„Naklonila se ke mně, aby mi řekla, že Putin tu ženu najal zvlášť kvůli tomu, aby rozhodila našeho prezidenta,“ tvrdí dále Grishamová. Zda a do jaké míry se jí to povedlo, už se z úryvku vydávané knihy, který se objevil v deníku The Times, nedovíme. Obrazové záznamy z jednání lídrů dvacítky nejvyspělejších zemí světa, které se uskutečnilo na konci června 2019 v japonské Ósace, ale ukazují, že si přítomní pánové hnědovlasé tlumočnice viditelně všimli.