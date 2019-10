Trump uvažoval, že by se migranti stříleli do nohou, řekli v knize jeho poradci

V době vyhrocených březnových střetů o ochranu hranice s Mexikem, přes kterou přecházejí do USA migranti, americký prezident Donald Trump mluvil o možnosti, že by se migranti stříleli do nohou. Je to uvedeno v knize Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration, kterou napsali dva novináři listu The New York Times Michael Shear a Julie Hirschfeldová Davisová. Kniha vyjde příští týden.