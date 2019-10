Trump: Kurdové nám v Normandii také nepomohli

"Kromě toho jsme vynaložili obrovské peníze na pomoc Kurdům co se týče munice, co se týče zbraní," dodal.

Článkem, na který ve své odpovědi Trump odkazoval, je podle deníku The Guardian pravděpodobně úterní text konzervativního komentátora Kurta Schlichtera s titulkem "kritici žasnou, zatímco Trump dodržuje slib o ukončení válek". "Řekněme si to na rovinu: Kurdové nám nepřišli na pomoc v Normandii nebo v Inčchonu nebo v Khe Sanh nebo v Kandaháru," uvedl autor. Poukázal tak na války, jichž se USA v minulosti zúčastnily v Asii.

Kurdské ozbrojené síly několik posledních let bojovaly společně s USA proti samozvanému Islámskému státu (IS) a ztratily přitom kolem 11 000 bojovníků. Turecko ve středu proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie zahájilo rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí.