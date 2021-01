Trump k násilní nepodněcoval, protože mluvil pravdu, tvrdí jeho právník

„Oni (demokraté) v podstatě tvrdí, že pokaždé, když Trump, nebo kdokoli z jeho týmu, mluví o volebním podvodu, tak podněcuje násilí. Tvrdí, že jsou to bojová slova, ale to není pravda,“ řekl Giuliani pro stanici ABC.

Odvolává se také na fakt, že výtržníci nezaútočili na Kapitol hned poté, co Trump ukončil svou řeč. „Což by za normálních okolností udělali, pak bychom mohli mluvit o podněcování k násilí,“ vysvětloval.

Giuliani je členem prezidentova týmu, který se připravuje na obhajobu před druhou ústavní žalobou vůči Trumpovi, která už prošla Sněmovnou reprezentantů a o které bude hlasovat Senát. Sám Giuliani přiznal, že v týmu panují rozdílné názory na to, jak by měl Trump přistoupit k druhému impeachmentu.

Podle jeho názoru by ale měl Trump druhou ústavní žalobu odmítnout, pokud projde i Senátem. Už jen kvůli rychlosti, s jakou by prošla. „Šlo by o precedens pro budoucnost. Takhle by Kongres mohl v několika málo dnech ústavně žalovat cokoli si zamane,“ tvrdí Giuliani.