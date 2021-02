Trump čelí občanské žalobě kvůli útoku na Kapitol, spikl se ultrapravicí

Thompsonova žaloba je první občanskou žalobou na bývalou hlavu státu v souvislosti s útokem na Kapitol z 6. ledna. Podána byla jen pár dnů poté, co byl Trump v Senátu zproštěn obvinění, že podněcoval vzpouru.

Pokud bude žaloba přijata, mohly by být zveřejněny další podrobnosti a důkazy o útoku na Kapitol, při kterém dav trhl do budovy Kongresu ve chvíli, kdy se potvrzovalo vítězství Joea Bidena ve volbách. [ celá zpráva ]

Podle žaloby se příslušníci Proud Boys a Oath Keepers při útoku na Kapitol postavili do čela rozzuřeného davu podněcovaného Trumpem a Giulianim v rámci plánu zabránit sečtení hlasů volitelů. „Pečlivě zorganizovaná řada událostí, ke kterým došlo na shromáždění Zachraňme Ameriku a útok na Kapitol, nebyly žádnou náhodou. Bylo to zamýšlené a očekávané vyvrcholení pečlivě koordinované kampaně zasáhnout do právního procesu potřebného k potvrzení součtu hlasů odevzdaných voliteli,“ stojí v textu žaloby.