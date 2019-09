Trudeau nedokáže říct, kolikrát se v mládí ztmavil

Kanadský premiér Justin Trudeau si už nedokáže vybavit, kolikrát si v mládí začernil obličej. Přiznal to během omluvy poté, co jeho kampaň před říjnovými volbami poznamenalo zveřejnění 18 let staré fotografie z karnevalu s arabskou tematikou, kde se objevil jako pohádkový Aladin s turbanem a ztmaveným obličejem.