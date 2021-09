Tálibán požádal o vystoupení na Valném shromáždění OSN

Pokud by se Tálibánu podařilo jmenovat nového vyslance při OSN, byl by to důležitý úspěch v jeho snaze získat mezinárodní uznání. Generální tajemník OSN již dříve uvedl, že touha Tálibánu získat zahraniční uznání je pro další země cestou k tomu, aby Tálibán přiměly respektovat lidská práva a mít inkluzivní vládu, ve které by měly být ženy i zástupci menšin. V nově jmenované přechodní vládě, však takoví lidé nejsou a mezi náměstky ministrů není žádná žena.