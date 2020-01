Společnost SpaceX vynesla do kosmu další sérii komunikačních družic Starlink

Vyhořelý první stupeň rakety úspěšně přistál na na plošině Of Course I Still Love You v Atlantickém oceánu. SpaceX se snaží opětovným používáním některých částí raket snížit náklady letů do vesmíru. Pro první stupeň dnešní rakety to byl již čtvrtý kosmický let, celkově se jednalo o 48. úspěšné přistání prvního stupně rakety Falcon 9 na plovoucí plošině.