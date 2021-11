Soud v New Yorku zprostil viny dva ze tří mužů odsouzených za vraždu Malcolma X

Aktivista s rodným jménem Malcolm Little byl jednou z tváří černošského hnutí za občanská práva. Proslavil se jako mluvčí organizace černošských muslimů Islámský národ, která prosazovala černošský separatismus. Členem skupiny byl více než deset let, ale nakonec se s ní v roce 1964 veřejně rozešel a stal se sunnitským muslimem, kvůli čemuž jej někteří členové Islámského národa měli za zrádce. V únoru 1965 byl Malcolm X ve věku 39 let zastřelen 16 ranami z pistole, když se chystal pronést projev.