Senátor střílel před parlamentem na Haiti

Senátoři měli v pondělí schvalovat nominaci nového premiéra Fritze Williama Michela, který by měl nahradit dosavadního předsedu vlády Jeana-Michela Lapina, jenž v červenci podal demisi. Michel, kterého už do funkce schválila dolní komora, bude čtvrtým premiérem od chvíle, kdy v roce 2017 nastoupil do prezidentského úřadu Jovenel Moise. Hlasování o premiérovi však bylo kvůli násilnostem prozatím odloženo.