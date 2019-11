Sebevrahova rodina žaluje kněze za bezcitné kázání nad hrobem

Chlapce pohřbili loni v prosinci, avšak pozůstalí až ve čtvrtek podali žalobu na reverenda Dona LaCuestu za „bezcitné odsouzení“ činu a na arcidiecézi za to, že nereagovala na stížnost.

Rodina po arcidiecézi požaduje odškodné ve výši 25 tisíc dolarů (přes půl milionu korun), informoval server The Detroit News.

„Žádná rodina, žádní pozůstalí, žádní rodiče by si neměli projít tím, čím jsme si prošli my. Proč to už tak zdevastované rodině dělat ještě těžší?” řekla mladíkova matka Linda Hullibargerová.