Rusko může zaútočit na Ukrajinu kdykoli v příštích dnech, zřejmě letecky, zní z Bílého domu

Ruský útok na Ukrajinu by mohl začít kdykoli v nadcházejících dnech, zní z Bílého domu. Jake Sullivan, bezpečnostní poradce amerického prezidenta, tvrdí, že útok by pravděpodobně začal leteckými údery. Američané, kteří ještě Ukrajinu neopustili, by tak podle něj měli učinit do 24 až 48 hodin, protože jejich odlet by později ruský letecký útok ztížil.