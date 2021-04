Rozvodová válka: Zničí Angelina Bradovu kariéru?

Před několika dny předali právníci Angeliny Jolie soudu jedenáct nových dokumentů o domácím násilí. Je pravda, že herec vůči své manželce, případně i dětem, neváhal použít pěsti a že celkově nešel pro ránu daleko? Na tato zapečetěná a utajovaná akta se až do odvolání vztahuje označení „důvěrné'', avšak z náznaků osob zasvěcených do záležitosti podle týdeníku Bunte vyplývá, že skrývají výpovědi, které potvrzují obvinění z domácího násilí.

Pittovy výbuchy vzteku doprovázené fyzickými útoky se měly odehrávat v letech 2014 až 2016 a promluvit o nich měli tři potomci. Adoptovaní Maddox (19), Pax-Thien (17) a Zahara (16) vzhledem ke svému věku k takovému počinu nepotřebují žádné schválení. Naopak mladší - a vlastní - Shiloh (14), Vivienne (12) a Knox (12) se neobejdou bez písemného souhlasu obou rodičů, přičemž je jasné, že Pitt by ho neposkytl.

„Ze vzájemného respektu a jisté ohleduplnosti nezbylo zhola nic. Angelina, kudy chodí, tudy tvrdí, že se obává o bezpečnost dětí, budou-li s otcem. Má strach, že rodině by ublížilo, kdyby Brad při střídavé péči spolurozhodoval o tom, kde budou děti bydlet, kam cestovat a do jaké školy chodit," shrnul list The Boston Globe.