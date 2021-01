Republikáni odsoudili Trumpovo chování. Ústavní žalobou si ale nejsou jistí

„Co jsem slyšel od ostatních spolustraníků, tak už jim došla trpělivost s chováním prezidenta a jsou na něj naštvaní,“ citovala stanice NBC bývalého guvernéra New Jersey, republikána a dlouholetého Trumpova spojence Chrise Christieho.

Řada členů republikánské strany, za kterou Donald Trump dvakrát kandidoval v prezidentských volbách, totiž souhlasí s tím, že prezident neustálým popíráním výsledků loňských voleb a svou rétorikou nepřímo způsobil útok svých příznivců na Kapitol a měl by za to nést následky.

Jenže i ti republikáni, kteří odsoudili Trumpovo chování, nemají zcela jasno v tom, jaké kroky teď podniknout, případně podpořit.

„Jaký by byl nejlepší následující krok pro Ameriku? Kdyby Trump rezignoval a co nejdříve opustil funkci, i když chápu, že to je nepravděpodobné,“ uvedl senátor Pat Toomey.

Jestli tento čin není dostatečný pro ústavní žalobu, pak nevím, co jiného je. Republikán Chris Christie

Podle bývalého šéfa úřadu Bílého domu Micka Mulvaneyho „středa (den útoku na Kapitol - pozn. red.) všechno změnila“. Mulvaney řekl, že lidé byli s prací prezidenta čtyři roky spokojení, ale že je Trump po útoku svých příznivců ztratil.

„Tak je to správně. Lidé by měli vědět, že co se stalo v Kapitolu, je zkrátka nepřípustné,“ sdělil.

Demokraté formálně představili text ústavní žaloby

Christie v pořadu Tento týden (angl. This Week) televizní stanice ABC uvedl, že „jestli tento čin není dostatečný pro ústavní žalobu, pak nevím, co jiného je“.

Ústavní žalobu už připravili demokraté, její znění představili v pondělí Sněmovně reprezentantů. Trumpa v ní viní z podněcování k násilnému povstání.

O rezoluci by se mohlo hlasovat ve středu a Trump se tak může stát jediným americkým prezidentem, který bude dvakrát čelit ústavní žalobě.

Republikánská strana se nyní rozdělila v podstatě do tří skupin. Jedna neustále stojí za současným prezidentem, druhá se od něj naopak distancovala a třetí skupině se chování Trumpa nelíbí, což dala najevo, nicméně si není úplně jistá ohledně následujících kroků.

Impeachment přileje olej do ohně

„Trump teď vypadá v očích lidí špatně, ale ústavní žaloba by z něj podle mě znovu udělala oběť. Kdybych si měl vybrat, hlasoval bych správným způsobem, ale ústavní žaloba asi není nejchytřejší tah,“ uvedl Adam Kinzinger, který by spíš preferoval aktivaci 25. dodatku, který umožňuje členům kabinetu odstavit hlavu státu od výkonu funkce.

Senátorka Nancy Maceová byla v době útoku na Kapitol přímo v budově. S dalšími senátory se zúčastnila jednání, které potvrdilo výsledek voleb, tedy vítězství demokrata Joea Bidena. Dosud dostává výhrůžky skrze sociální sítě či e-mail.

„Můj život byl v ohrožení, stejně jako mých kolegů. Čekali jsme v podřepu v místnostech Kongresu, bylo to strašné. Ochranka nás doprovázela až do našich domů. Tohle je vážná věc a impeachment by podle mě pouze přilil do ohně a já nechci ještě více roztrhat naší zemi. Násilí je poslední věc, kterou chci v amerických městech vidět,“ uvedla Maceová.

Demonstranti před Kapitolem Foto: Shannon Stapleton, Reuters

Kroky vůči Donaldu Trumpovi zatím provedly pouze sociální sítě. Většina z nich dočasně zablokovala či omezila prezidentův profil, Twitter dokonce nastálo.