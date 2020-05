První let největšího čistě elektrického dopravního letadla

Prototyp eCaravanu vzlétl z letiště společnosti firmy AeroTEC, která se na projektu také podílí. Ve vzduchu vydržel 30 minut a dosáhl výšky skoro 900 metrů, než přistál na letišti u jezera Moses. Podle testovacího pilota AeroTECu Steva Cranea letělo letadlo bez chyb. Ředitel společnosti MagniX Roei Ganzarski řekl podle serveru Aviationtoday během testu: „Všichni tu slyší jen motor doprovodné Cessny 182, Caravan nedělá skoro žádný hluk, což je úžasné.“

Vysvětlil i důvod, proč se elektromotor zabudoval do Cessny Caravan: „Jde o to udělat něco praktického, Cessna Caravan je jedním z nejpoužívanějších letadel na krátké tratě mezi regionálními letišti. Je to fenomenální platforma,“ říká Ganzarski.

Cessny Caravan v nákladní i osobní verzi nalétaly už 20 milionů letových hodin a stále se vyrábějí. „Jedinou výzvou pro operátory je motor, který spotřebuje hodně paliva, produkuje hodně emisí a vyžaduje značnou údržbu, jeho hodinový provoz stojí hodně peněz,“ dodal Ganzarski.

Výměna turbovrtulového motoru PT6A za elektrický Magni500 o podobném výkonu se podle Ganzarského vyplatí, sníží náklady na letovou hodinu o 40 až 80 procent. Během třicetiminutového letu spotřeboval stroj elektrickou energii v ceně ani ne šest dolarů, zatímco jinak by spálil kerosin za 300 dolarů.

Dodal, že cílem testu bylo ukázal, jak je už teď vyspělý systém elektrického pohonu, který omezuje jen kapacita baterií. Loňské modely baterií umožňují dopravu čtyři nebo pět cestujících na vzdálenost 160 km, to by se ale mohlo brzo zlepšit. Firma spolupracuje s několika výrobci různých typů akumulátorů i vodíkových článků. Ganzarski předpokládá, že až dostane stroj certifikaci od amerického leteckého úřadu FAA, což by mohlo být už v příštím roce, bude létat do vzdálenosti 160 km plně obsazen.

Kanadský Harbour Air sází na elektrický pohon

Cílem není jen demonstrovat možnosti elektrického pohonu u letadel, ale využívat ho. MagniX už zamontoval svůj motor do plovákového letadla DHC-2 Beaver, které s ním poprvé letělo loni v prosinci. Celkem by mělo být předěláno na elektrický pohon šest Beaverů vancouverské společnosti Harbour Air, která zajišťuje spojení po okolí, přičemž využívá četných vodních ploch v oblast. Certifikace se očekává do dvou let.

Nejdelší linkou Harbour Air je ta z Vancouveru do Seattlu, která měří necelých 200 km. Ostatní lety jsou kratší než půl hodiny, což je optimální pro využití stávajících letadel s elektromotory.

Nakonec by měla být celá flotila čtyřiceti letadel Harbour Air elektrifikovaná. Harbour Air je největší severoamerická společnost využívající plováková letadla. Každoročně přepraví při 30 000 letech půl milionu cestujících. Kromě 14 Beaverů pro šest cestujících, 22 jednomotorových turbovrtulových plovákových letounů DHC-3 Single Otter pro 14 cestujících a tří větších dvoumotorových DHC-6 Twin Otter po 19 cestujících využívá také plovákovou verzi Cessny Grand Caravan EX.