Proces s Trumpem začne v Senátu v týdnu od 8. února

Bývalý republikánský šéf Bílého domu je zároveň prvním bývalým prezidentem, jenž bude čelit impeachmentu poté, co opustil úřad. Podle serveru Politico začal brát žalobu vážně a dává dohromady tým obhájců. Na to, aby byl odsouzen, by muselo spolu s 50 demokratickými senátory hlasovat nejméně 17 jejich republikánských kolegů. Pokud by byl odsouzen, Senát by mohl hlasovat o tom, aby mu zabránil znovu se stát prezidentem, podotkla AP.