Pralesy v Amazonii nekontrolovaně hoří, Sao Paulo zahalil dým

Jedno z největších měst světa je od amazonských pralesů vzdálené 2700 kilometrů. Obloha náhle ztmavla kolem třetí hodiny odpoledne a tma trvala přes hodinu, napsal server BBC. „Bylo to, jako by se ze dne náhle stala noc. Bylo to ohromující,“ uvedl jeden z obyvatel Sao Paula.