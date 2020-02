Povinná vasektomie pro muže nad 50, navrhuje americká politička

Zákon nazývaný stručně a výstižně Vasectomy Bill HB 238 přikazuje mužům podstoupit vasektomii (chirurgické přerušení chámovodů) do jednoho měsíce poté, co buď dosáhnou 50 let věku, či zplodí třetí dítě, podle toho, co přijde dříve.