Postřelil Reagana, teď mu ruší koncerty

Chystaný koncert ovšem vzedmul takovou vlnu nevole, že jej klub The Market Hotel v newyorském Brooklynu kvůli stupňujícím se výhrůžkám raději zrušil.

„Za to riziko to nestojí,“ vzkázal provozovatel klubu v prohlášení s tím, že v dřívějších dobách by zřejmě v USA takovou akci uspořádat šlo. Hinckleymu následně již domluvené koncerty odřekly i další dva kluby v Chicagu a v Hamdenu ve státě Connecticut, a nad premiérovým „turné“ tak visí otazník.