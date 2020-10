Policie ukázala záběry ze zásahu, při němž zastřelila černošku v Louisville

Policie v americkém státě Kentucky zveřejnila záběry z březnového zásahu, při němž byla ve svém bytě v Louisville zastřelena šestadvacetiletá Afroameričanka Breonna Taylorová. Policisté do bytu vtrhli v rámci protidrogové razie. Podle přítele zastřelené to ale nedali jasně najevo a on na ně začal pálit v domnění, že jde o přepadení. Případ v USA vyvolal protesty.