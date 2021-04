Exprezident Peru si přednostně zařídil čínskou vakcínu, covidem se stejně nakazil

Vizcarrá, který stál v čele země jen půldruhého roku, oznámil na Twitteru, že pozitivní test má on i jeho žena a že mají i příznaky nemoci. „Navzdory nezbytným opatřením, aby se virus nezanesl do domu, jsme měli s manželkou pozitivní test na covid a jsme symptomatičtí. Moje rodila přijala nezbytná opatření včetně izolace,“ napsal.

Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos. Mi familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias. No bajemos la guardia.

Nákaza bývalého peruánského prezidenta vyvolala otázky ohledně účinnosti vakcíny od čínské firmy Sinopharm, kterou byl očkována loni v říjnu. Firma uváděla, že její očkovací látka ukazovala ve třetí fázi klinických zkoušek 79procentní účinnost. Světová zdravotnická organizace (WHO) však sdělila pouze to, že vakcína splňuje požadavky, což značí, že má účinnost nad padesát procent.

Vizcarrá popírá, že by při očkování předbíhal, a prohlašuje, že byl dobrovolníkem v testech vakcíny. Univerzita, která je prováděla, však řekla, že sám žádal o očkování. Kvůli skandálu s očkováním odstoupily v Peru ministryně zdravotnictví Pilar Mazzettiová a přednostně očkovaná šéfka peruánské diplomacie Elisabeth Asteteová. Oběma nyní hrozí až osm let za korupci. Zatykače byly vydány na sedm lidí včetně rektora univerzity Caetana Heredii. Podle listu El País bylo přednostně očkováno na 500 lidí.

Vizcarrá se stal prezidentem 23. března 2018, když rezignoval Pedro Pablo Kuczynski, jemuž hrozil už druhý impeachment. Vizcarrá byl jeho viceprezidentem. Také on čelil dvakrát impeachmentu a byl odvolán z funkce 9. listopadu 2019 kvůli korupci při stavbě zavlažovacího kanálu a nemocnice a kvůli špatnému zvládnutí pandemie. Vzhledem k přednostnímu očkování kongres rozhodl 16. dubna, že nemůže po deset let zastávat zvolenou funkci. Sám přitom vedl kampaň za své zvolení do kongresu.