Osm mrtvých po střelbě v masážních salonech v Georgii, podezřelý je ve vazbě

Útočník vtrhl v úterý kolem 17:00 (22:00 SEČ) do masážního salonu Young´s Asian Massage ve městě Acworth v okrese Cherokee asi 50 kilometrů od Atlanty, kde zasáhl pět lidí. Dva zemřeli na místě, další tři převezli záchranáři do nemocnice, dva z nich však později svým zraněním podlehli.

Asi o 50 minut později přijela policie do masážního salonu Gold Massage Spa na severovýchodě Atlanty, odkud bylo hlášeno vloupání. Policisté na místě našli tři mrtvé ženy, zřejmě zastřelené. Při ohledávání místa činu se dozvěděli o zprávách o další střelbě v masážním salonu Aroma Therapy Spa, který leží naproti přes ulici Piedmont. Tam našli jednu mrtvou ženu. Šéf atlantské policie Rodney Bryant řekl o obětech, ”že by to mohly být Asiatky”. Zabité byly asi hodinu před útokem v okrese Cherokee.