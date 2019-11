Ohio bojuje proti potratům: Lékařům nařizuje provést zákrok, který je nemožný

Zákonodárci amerického Ohia představili další 723stránkový návrh zákona o potratech. Ten po lékařích vyžaduje, aby v případě mimoděložního těhotenství žen zachránili embryo tím, že ho reimplantují do dělohy. Jinak jim hrozí za vraždu plodu trest od 15 let do doživotí. Medicínský postup, jak takový plod zachránit, však dosud neexistuje, upozornil The Guardian.