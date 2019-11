Nůž do zad? Viceprezident Pence by na odvolání Trumpa kývl

V nové knize Varování to tvrdí její autor, který se podepsal jen literárním pseudonymem Anonym, avšak podle nakladatelství i deníku The New York Times byl nebo stále je vysoce postaveným činitelem Bílého domu.

Odhad Penceova postoje se stal součástí neoficiální analýzy, kterou si podle autora sestavili právě vysocí úředníci kolem Trumpa poté, co se začal chovat až nepříčetně v reakci na nevoli, kterou spustil vyhozením ředitele FBI Jamese Comeyho v květnu 2017.

To vedlo k ustavení zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který si posvítil na možné vazby Trumpa na Rusko i na to, jestli mařil vyšetřování těchto kontaktů. Loni v září psal o úvahách sesadit prezidenta i anonymní autor v deníku The New York Times.

Později vyšlo najevo, že možnost využít ústavní dodatek měl přímo s členy vlády konzultovat Rod Rosenstein, tehdejší náměstek ministra spravedlnosti. Trump si podle Huffington Post dobře pamatuje projevy odporu a od nástupu vyhazuje každého, kdo by mohl jeho postavení ohrozit. S Pencem, voleným činitelem jako on sám, to ale tak snadno nejde.

I tak Trump už jednou připomněl, že Pence ve vrcholící kampani nabídl vedení republikánů, že by ho nahradil, pokud by se tak špičky strany rozhodly. V říjnu 2016 totiž vyplulo deset let staré video s obscénní konverzací Trumpa s TV moderátorem o ženách, což vyvolalo značné pohoršení.

Hledá se zdroj z ukrajinské kauzy

Po totožnosti anonymního autora knihy už pátrá ministerstvo spravedlnosti a dovolává se možného porušení závazku mlčenlivosti, jestliže pracoval v administrativě. Nakladatelství odmítá vyjít vstříc s poukazem, že samo není stranou žádného závazku.

Trump rovněž pořádá hon na pracovníka CIA, který upozornil generálního inspektora tajných služeb na jeho červencový telefonát, v němž žádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vyšetřoval rivala Josepha Bidena, a podmínil tím vojenskou pomoc Kyjevu.

Ačkoli přímí svědci už sněmovním výborům potvrdili, že se Trump pustil s Kyjevem do výměnného obchodu, prezident chce nadále dokázat, že oznamovatel je proti němu zaujatý, a neohlíží se na zákony, které takové informátory přísně chrání.

Prezidentův syn už pustil do oběhu jméno

Trumpův syn Donald mezitím překročil čáru a pustil do oběhu jméno analytika CIA, jenž údajně stížnost podal. Média zůstávají dál zdrženlivá. Pouze server RealClearPolitics už 30. října za zdroj označil 33letého Erika Ciaramella.

Tento demokrat a Trumpův kritik pracoval pro viceprezidenta Bidena a exšéfa CIA Johna Brennana a z Bílého domu se do centrály tajné služby vrátil v roce 2017.

Advokát skutečného informátora jméno nepotvrdil. „Identifikace kteréhokoli jména jako jména oznamovatele vystaví jeho a jeho rodinu riziku,“ varoval. „To však nezbaví prezidenta nutnosti vyjádřit se k podstatě obvinění, jež se všechna ukázala jako pravdivá,“ dodal.

Pompeo zrušil návštěvu Kyjeva

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo zrušil podle ukrajinských médií návštěvu Ukrajiny, která se měla konat minulý týden. Portál Ukrajinská pravda s odvoláním na exposlance Serhije Leščenka napsal, že ukrajinské vedení spojuje zrušení návštěvy s vyšetřováním prezidenta Donalda Trumpa kvůli možnému nátlaku na Ukrajinu.

Odvolával se na zprávu Stevena Pifera, bývalého amerického velvyslance na Ukrajině, podle něhož cesta byla zrušena minulý týden, dva dny poté, co Kyjev návštěvu Ukrajiny nabídl. Po jednání na Ukrajině tvrdil, že ukrajinské vedení je znepokojeno zrušením návštěvy. Oficiální zdroje to nijak nekomentovaly.