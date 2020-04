New York už má víc mrtvých na covid-19 než celá Čína

New York s necelými 20 miliony obyvatel po nově oznámených údajích překonal co do počtu zemřelých více než miliardovou pevninskou Čínu, kde se virus objevil ke konci loňského roku poprvé. Více nakažených přitom měl již ve středu.

Zároveň však dodal, že na vrchol pandemie není New York v současné chvíli připraven. Ve státu totiž rychle docházejí lůžka v nemocnicích, jež se navíc stále potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu. Největší příval nakažených přitom stát očekává do týdne.

Podle statistik se však také dvě třetiny ze všech hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19 již vrátily domů. Jen třetina tak vyžaduje delší léčbu. "To je to, co říkáme od začátku. Většina lidí nebude muset do nemocnice. Ti hospitalizovaní tam přijdou, obdrží léčbu, a odejdou," řekl guvernér.