New York, New Jersey a Connecticut zavádějí karanténu po mezistátních cestách

– New York

Americké státy New York, New Jersey a Connecticut od čtvrteční půlnoci zavádějí pro cestující z jiných amerických států s vysokým výskytem koronaviru povinnost odebrat se na 14 dní do karantény. Jedná se o bezprecedentní krok omezení volného pohybu mezi státy. Ve čtvrtek o tom informovala stanice CNN.