Na jihu Brazílie napadl sníh, roste kvůli tomu cena kávy

„Za více než třicet let prognóz počasí ve státě Rio Grande do Sul jsme nikdy neměli tak silné sněhové přeháňky s tak sníženou viditelností,” citovala argentinská televize zdroj z brazilského meteorologického ústavu MetSul.

„Mám 62 let a nikdy jsem viděl sníh, víte? Vidět krásu přírody je něco nepopsatelného,“ řekl televizi Globo řidič nákladního auta Iodor Goncalves Marques z Cambara do Sul. I když sníh a náledí pokryly silnice, většina Brazilců se tím nezatěžovala. Sněhovou nadílku si lidé fotografovali, děti stavěly sněhuláky a koulovaly se.

Sněžilo ve více než padesátce měst brazilských států Rio Grande do Sul, Santa Catarina a Paraná, přičemž sníh padal i v nižších nadmořských výškách.

Nejvíce postižen byl sněžením nejjižnější brazilský stát Rio Grande do Sul sousedící s Argentinou a Uruguayí, kde sněžilo ve 33 městech, jako jsou Pelotas, São Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau, Vacarías, São Joaquim a Farroupilha. V dalších nejméně sedmi městech ve stejném státě zaznamenali mrznoucí déšť, uvedla brazilská meteorologická služba Somar Meteorologia.