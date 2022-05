Mladík v Texasu se nejspíš mstil za šikanu. Zabíjel desetileté děti

„Do školy chodil čím dál tím míň,“ řekl jeho kamarád. Poté, co on dokončil střední školu, se od sebe oba mladíci vzdálili ještě víc.

Čtyři dny před úterní střelbou Ramos údajně poslal svému příteli fotografii pušek a batoh plný nábojů. „Říkal jsem mu, na co to máš? On na to odpověděl, abych si nedělal starosti,“ popsal.