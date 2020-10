Matka v USA pod vlivem vezla tři děti, vlétla s autem do rodinného domu

K nehodě došlo 4. října v městečku Brentwood. Záběry zachytila bezpečnostní kamera před domem, do kterého auto nabouralo. Je na nich vidět, jak SUV s dětmi na palubě přelétne příjezdovou cestu, prorazí kamenný sloup a zastaví se až na terase rodinného domu.

Děti ve věku čtyř, pěti a osmi let vyvázly bez zranění a byly předány do péče otce. Řidička Ashley Thomas-Smithová byla ošetřena s menšími poraněními a byla předána do péče policie.