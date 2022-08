Kandidát republikánů v Michiganu získal neoprávněný přístup k volebnímu přístroji

Podle informací webu The Detroit News michiganská prokuratura v této souvislosti podezírá celkem devět lidí a připravuje půdu pro jejich formální obvinění.

Kromě Matthewa DePerna, který na nejvyššího policejního činitele ve státě kandiduje s podporou Trumpa, údajně hrozí trestní stíhání také jisté republikánské člence státního parlamentu nebo šerifovi jednoho z michiganských okresů, informoval web Politico. Úřad generální prokurátorky Dany Nesselové, což je zástupkyně Demokratické strany, skupinu podezírá ze spiknutí s cílem zmocnit se volebních zařízení, píše The Detroit News.

Agentura Reuters už na jaře popsala několik případů, kdy se republikánští politici a aktivisté propagující falešná tvrzení o volebních podvodech pokusili v různých koutech USA proniknout do hlasovacích systémů. Některé z těchto pokusů byly údajně úspěšné a vyvolávaly obavy o zabezpečení techniky používané při volbách. Ve čtyřech případech volební úředníci usoudili, že je třeba přístroje znovu certifikovat nebo úplně nahradit.

Generální prokurátorka Nesselová v této věci spustila vyšetřování letos v únoru. Informace o tom, že republikán DePerno je mezi podezřelými, ji vystavuje do střetu zájmů, neboť v podzimních volbách hodlá svou funkci obhajovat. Podle The Detroit News nyní její úřad usiluje o jmenování zvláštního vyšetřovatele, který by rozhodl o tom, zda vznést obvinění a případně jaká.