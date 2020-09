Jih Spojených států se chystá na příchod hurikánu Sally

Podle NHC je zatím příliš brzy na to určit, kde přesně se dostane Sally nad pevninu. V současné chvíli je oko hurikánu jihovýchodně od města New Orleans. Meteorologové však očekávají, že se brzy stočí na sever. Pokud tak učiní brzy, udeří bouře nejsilněji zřejmě na pobřeží státu Mississippi. Kdyby však putovala dál na západ, ohrozí právě New Orleans.